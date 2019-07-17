Петербург занял 196 место в рейтинге самых опасных городов мира

Индекс безопасности города составил 60,57.

Специалисты сервиса Numbeo составили список самых опасных городов мира. В рейтинг попали пять российских городов: Москва, Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Нижний Новгород. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на результаты исследования.

Самым безопасным российским городом оказался Нижний Новгород, который занял 295 строчку из 328 возможных. Далее следует Петербург, попавший на 196 место. Индекс безопасности города составил 60,57. Этот параметр превысил индекс преступности — 30,43. Москва расположилась на 185 строчке, Екатеринбург — на 130, а Новосибирск — на 125.

Последние строчки рейтинга, как самые безопасные города мира, заняли Абу Даби, затем идут Доха и Квебек. Лидируют в списке Каракас, Питермарицбург, Порт Морсби, Сан-Педро-Сула, а также три южноафриканских города Претория, Дурбан и Йоханнесбург и три бразильских города Форталеза, Сальвадор и Рио-де-Жанейро.

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Видео: Piter.TV