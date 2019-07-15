Эксперты назвали самые популярные автобусные маршруты у студентов

Лидируют в рейтинге направления из Москвы в Петербург и в Ростов-на-Дону.

Эксперты сервиса для планирования путешествий изучили количество забронированных билетов на автобусы этим летом и выяснили, куда чаще всего ездят отдыхать российские студенты. Излюбленными направлениями у людей до 21 года оказались Москва-Петербург и Москва-Ростов-на-Дону. Об этом сообщает онлайн-сервис OneTwoTrip.

Кроме того, в рейтинг популярных городов для летнего автобусного путешествия попали Феодосия, Белгород, Волгоград, Казань, а также Воронеж, Ереван, Минск, Новосибирск, Таганрог, Уральск, Сочи и Тавда.

Среди зарубежных маршрутов лидируют направления из Петербурга в Хельсинки и Таллин, куда добираться на автобусе относительно недолго и недорого.

Ранее мы писали, что Петербург признан лучшим городом для празднования Дня рыбака.

Видео: YouTube / TransTempo