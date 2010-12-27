Петербург признан лучшим городом для празднования Дня рыбака

День рыбака отмечают в России во второе воскресенье июля. В этом году праздник выпал на 14 число.

Аналитическое агентство "ТурСтат" составило рейтинг городов России, где интереснее всего рыбачить и отметить День рыбака. Лучший город выбирали с помощью интернет-опроса.

Бесспорным лидером городов для рыбаков стал Петербург. За него проголосовало 32% пользователей. В тройку также вошли Калининград (18%) и Сочи (15%). Пятерку замкнули Мурманск с результатом 10% и Астрахань – 8%.

Ранее на Piter.TV: Петербург стал самым привлекательным городом для летних поездок молодежи.

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