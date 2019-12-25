В парке Интернационалистов впервые включили недавно установленное освещение

Всего установили 656 новых светодиодных фонарей.

Вечером 1 декабря в парке Интернационалистов включили недавно установленное освещение. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Отмечается, что в парке установили 656 новых светодиодных фонарей. Соответствующее оборудование отличается устойчивостью к перепадам напряжения. Также фонари устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.

Петербуржцы уже начали делиться фотографиями нового освещения парка в соцсетях.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в многофункциональных зданиях разместят учреждения образования.

Фото:Павел Швец/вк

