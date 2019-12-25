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В парке Интернационалистов впервые включили недавно установленное освещение
Сегодня, 10:38
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IRINA_CHALKINA

В парке Интернационалистов впервые включили недавно установленное освещение

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Всего установили 656 новых светодиодных фонарей.

Вечером 1 декабря в парке Интернационалистов включили недавно установленное освещение. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Отмечается, что в парке установили 656 новых светодиодных фонарей. Соответствующее оборудование отличается устойчивостью к перепадам напряжения. Также фонари устойчивы к неблагоприятным погодным условиям.

Петербуржцы уже начали делиться фотографиями нового освещения парка в соцсетях. 

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге в многофункциональных зданиях разместят учреждения образования.

Фото:Павел Швец/вк
 

Теги: благоустройство, московский район, парк интернационалистов
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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