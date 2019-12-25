В Петербурге в многофункциональных зданиях разместят учреждения образования

В Северной столице разрешили размещать учреждения образования в многофункциональных зданиях. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".
Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков рассказал, что Минстрой России уже подготовил проект изменений в свод правил 160 "Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования". Соответствующие поправки расширят возможности использования нежилых помещений.
Отмечается, что при размещении образовательных учреждений в многофункциональных зданиях следует учесть требования СанПиН. Так, в учебных классах предусматривается левосторонняя естественная освещенность. Более того, в классах должно быть не более 30 учеников.
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге готовы к любому формату проведения Евро-2020.
Фото:pixabay
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