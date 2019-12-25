В Петербурге в многофункциональных зданиях разместят учреждения образования

При этом максимальное количество учеников в классе не должно превышать 30 человек.

В Северной столице разрешили размещать учреждения образования в многофункциональных зданиях. Об этом сообщает портал "Строительный Петербург".

Заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Дмитрий Волков рассказал, что Минстрой России уже подготовил проект изменений в свод правил 160 "Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования". Соответствующие поправки расширят возможности использования нежилых помещений.

Отмечается, что при размещении образовательных учреждений в многофункциональных зданиях следует учесть требования СанПиН. Так, в учебных классах предусматривается левосторонняя естественная освещенность. Более того, в классах должно быть не более 30 учеников.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге готовы к любому формату проведения Евро-2020.

Фото:pixabay