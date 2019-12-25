В Петербурге готовы к любому формату проведения Евро-2020

Организаторы УЕФА рассматривают три варианта сценариев проведения чемпионата.

Во вторник, 1 декабря, прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению финального турнира чемпионата Европы по футболу в 2021 году. Об этом сообщил "АиФ-Петербург".

Организаторы УЕФА рассматривают три варианта событий: с полной загрузкой стадиона, частичной загрузкой и без зрителей. Решение примут весной следующего года. Вице-губернатор Владимир Кириллов отметил, что губернатор утвердил обновленный региональный Комплексный план мероприятий по подготовке к проведению турнира.

Петербург подготовил стадион на Крестовском острове, стадион "Петровский" (там будут проводить предматчевые тренировки) и спортивный комплекс в Зеленогорске для сборной команды Финляндии, которая будет базироваться в городе на Неве.Чемпионат Европы должен был пройти летом 2019 года, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на год. Матчи пройдут в 12 европейских городах, в том числе в Петербурге.

Ранее мы писали, что "Зенит" сыграет с "Уралом" при пустых трибунах.

Фото: Piter.TV