  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге готовы к любому формату проведения Евро-2020
Сегодня, 22:11
31
smirenny

В Петербурге готовы к любому формату проведения Евро-2020

0 0

Организаторы УЕФА рассматривают три варианта сценариев проведения чемпионата.

Во вторник, 1 декабря, прошло заседание организационного комитета по подготовке и проведению финального турнира чемпионата Европы по  футболу в 2021 году. Об этом сообщил "АиФ-Петербург"

Организаторы УЕФА рассматривают три варианта событий: с полной загрузкой стадиона, частичной загрузкой и без зрителей. Решение примут весной следующего года. Вице-губернатор Владимир Кириллов отметил, что губернатор утвердил обновленный региональный Комплексный план мероприятий по подготовке к проведению турнира.

Петербург подготовил  стадион на Крестовском острове, стадион "Петровский" (там будут проводить предматчевые тренировки) и спортивный комплекс  в Зеленогорске для сборной команды Финляндии, которая будет базироваться в городе на Неве.Чемпионат Европы должен был пройти летом 2019 года, однако из-за пандемии коронавируса его перенесли на год. Матчи пройдут в 12 европейских городах, в том числе в Петербурге.

Ранее мы писали, что "Зенит" сыграет с "Уралом" при пустых трибунах.

Фото: Piter.TV

Теги: евро-2020, уефа, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии