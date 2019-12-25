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"Зенит" сыграет с "Уралом" при пустых трибунах
Сегодня, 17:38
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smirenny

"Зенит" сыграет с "Уралом" при пустых трибунах

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Болельщиков на матч с "Боруссией" могут пустить.

В связи с постановлением Петербурга, согласно которому зрителей не будут пускать на спортивные мероприятия, болельщики не смогут попасть на матч 17-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Уралом".

Игра пройдет 5 декабря на "Газпром Арене" в 19:00. Однако данное ограничение не коснется матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Боруссией". 

В пресс-службе сине-бело-голубых отметили, что игра пройдет со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА (30% от вместимости стадиона).  

Ранее мы писали, что Артем Дзюба вернется в сборную России по футболу в марте 2021 года.

Фото: Piter.TV

Теги: зенит, российская премьер-лига, футбол
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт, Футбол в России и Европе,

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