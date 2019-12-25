"Зенит" сыграет с "Уралом" при пустых трибунах

Болельщиков на матч с "Боруссией" могут пустить.

В связи с постановлением Петербурга, согласно которому зрителей не будут пускать на спортивные мероприятия, болельщики не смогут попасть на матч 17-го тура РПЛ между "Зенитом" и "Уралом".

Игра пройдет 5 декабря на "Газпром Арене" в 19:00. Однако данное ограничение не коснется матча шестого тура группового этапа Лиги чемпионов между "Зенитом" и "Боруссией".

В пресс-службе сине-бело-голубых отметили, что игра пройдет со зрителями в соответствии с квотой регламента УЕФА (30% от вместимости стадиона).

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Фото: Piter.TV