Защитники парка Интернационалистов грозятся установить картонную копию главы комитета по инвестициям

Встречу с жителями и инвестором ООО "Оптима" чиновница должна была провести еще в июле.

В четверг, 13 сентября с 19.00 до 20.00 в парке Интернационалистов должна пройти акция защитников парка от застройки. Об этом сообщили в пресс-службе движения "Красивый Петербург". Активисты встретятся с председателем комитета по инвестициям Ириной Бабюк.

Встречу с жителями и инвестором ООО "Оптима" Бабюк должна была провести еще в июле. Петербуржцам хотели рассказать, о преимуществах будущего торгово-развлекательного центра, который хотят построить в парке Интернационалистов. Однако с приближением выбранной даты Комитет попросил перенести мероприятие на 13 сентября. С тех пор ведомство хранит молчание, но петербуржцы намерены прийти на встречу в назначенную дату. Активисты соберутся и будут ждать чиновницу на площадке, расположенной между памятником воинам-интернационалистам, погибшим в Афганистане, и Волковским прудом.

Встреча пройдет в формате одиночного пикета. В том случае, если Ирина Бабюк не придет на встречу, жителям предоставят возможность пообщаться с ее картонной копией.

Ранее Piter.TV писал, что глава Фрунзенского района назвал парк Интернационалистов "местом пьянок, гулянок и алкоголиков".

Фото: Вконтакте/Защитим парк Интернационалистов.