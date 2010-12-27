Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Глава Фрунзенского района о парке Интернационалистов: "место пьянок, гулянок, алкоголиков"
Сегодня, 13:32
0
Shdaria
95

Глава Фрунзенского района о парке Интернационалистов: "место пьянок, гулянок, алкоголиков"

0
 
 

Валерий Сапожников выразил свое мнение по поводу сохранения парка во Фрунзенском районе.

Глава Фрунзенского района Санк-Петербурга Валерий Сапожников считает парк Интернационалистов, за который бились местные жители, сборищем неблагополучных людей. 

По мнению Сапожникова этот парк не несет исторической ценности.

"Этот парк никогда не был в истории…. Здесь был кирпичный завод с карьерами и были антенные поля, куда вообще никого не пускали <...> Дорожек нету, освещения нету, дренажа нету. Давайте ничего не делать. Давайте оставим место пьянок, гулянок, выгула собак, разжигания костров, алкоголиков", - рассказал глава района телеканалу "78".

Ранее мы сообщали о том, что в ЗакСе решили, что проводить референдум ради сохранения парка Интернационалистов‍ не нужно

Фото: Вконтакте/Защитим парк Интернационалистов

Теги: новости петербург , новости спб , парк интернационалистов , фрунзенский район
Категории: Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5