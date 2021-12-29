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В парке 300-летия Петербурга запечатлели щуров
Сегодня, 11:42
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В парке 300-летия Петербурга запечатлели щуров

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Они являются редкими гостями в Северной столице.

В Приморском районе Петербурга фотограф Антон Кубышкин запечатлел редкую для наших краев птицу – обыкновенного щура, который лакомился рябиной. Фотографии опубликованы в группе "Птицы СПб и России" в соцсети "ВКонтакте".

Автор поста отметил, что щуры не живут в Петербурге и залетают в город очень редко.

Птицы при этом не боялись фотографа и подпустили его почти вплотную.

Ранее в Петербурге заметили краснокнижного лутка.

Фото: "Птицы СПб и России" / Вконтакте (Антон Кубышкин)

Теги: антон кубышкин, птицы, щур
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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