В парке 300-летия Петербурга запечатлели щуров

Они являются редкими гостями в Северной столице.

В Приморском районе Петербурга фотограф Антон Кубышкин запечатлел редкую для наших краев птицу – обыкновенного щура, который лакомился рябиной. Фотографии опубликованы в группе "Птицы СПб и России" в соцсети "ВКонтакте".

Автор поста отметил, что щуры не живут в Петербурге и залетают в город очень редко.

Птицы при этом не боялись фотографа и подпустили его почти вплотную.

Ранее в Петербурге заметили краснокнижного лутка.

Фото: "Птицы СПб и России" / Вконтакте (Антон Кубышкин)