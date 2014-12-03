В Петербурге заметили краснокнижного лутка

Петербуржцы заметили в Неве редкую для региона птицу – малый крохаль или луток. Фотографиями самца поделился фотограф Антон Кубышкин в соцсетях.
Птиц занесли в Красную книгу Ленинградской области. Обычно они обитают восточнее или севернее Петербурга.
Этому самцу не повезло. У него не хватает несколько перьев на правом крыле. Думаю, что на большие расстояния перелетать ему затруднительно.
поделился наблюдениями фотограф
Петербуржец предположил, что перья были утеряны в сражении, и выразил надежду, что этот самец сможет найти себе пропитание и постоять за себя.
Фото: "Птицы СПб и России" / Вконтакте (Антон Кубышкин)
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