В Петербурге заметили краснокнижного лутка

Обычно эти птицы обитают восточнее или севернее Петербурга.

Петербуржцы заметили в Неве редкую для региона птицу – малый крохаль или луток. Фотографиями самца поделился фотограф Антон Кубышкин в соцсетях.

Птиц занесли в Красную книгу Ленинградской области. Обычно они обитают восточнее или севернее Петербурга.

Этому самцу не повезло. У него не хватает несколько перьев на правом крыле. Думаю, что на большие расстояния перелетать ему затруднительно. поделился наблюдениями фотограф

Петербуржец предположил, что перья были утеряны в сражении, и выразил надежду, что этот самец сможет найти себе пропитание и постоять за себя.

Фото: "Птицы СПб и России" / Вконтакте (Антон Кубышкин)