В парках и скверах Выборга начался покос травы

Покос травы – необходимая работа для поддержания надлежащего санитарного и эстетического состояния города.

В Выборге начались сезонные работы по покосу травы на улицах города и в зонах отдыха, а также по озеленению городских территорий. Сотрудники "Комбината благоустройства" приводят в порядок парки, скверы, аллеи и улицы города. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Покос травы – необходимая работа для поддержания надлежащего санитарного и эстетического состояния города. Также стрижка газонов является одним из способов борьбы с клещами.

Уборка и благоустройство общегородских территорий Выборга продолжаются. Также в Выборгском районе продолжается борьба с несанкционированными свалками.

Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО