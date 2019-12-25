В Выборгском районе продолжается борьба с несанкционированными свалками

В 2020 году на территории Выборгского района были ликвидированы 257 свалок. Финансовые затраты составили более 8 млн рублей.

Специалисты комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов районной администрации 20 мая выехали на территорию Петербургского микрорайона Выборга для фиксирования нарушений природоохранного законодательства. В ходе рейда выявлены факты неоднократного выброса мусора вдоль дороги, в том числе строительного. В результате образовались несанкционированные свалки. Об этом сообщила пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

В 2018 году здесь уже была проведена большая работа по уборке отходов и сейчас мы наблюдаем такую же картину. Елена Баронкина, начальник отдела охраны окружающей среды районной администрации

Елена Баронкина отметила, что многие с целью сэкономить обращаются по сомнительным объявлениям. И чаще такие "исполнители" вывозят мусор в леса. Также начальник отдела охраны окружающей среды районной администрации напомнила, что мусор, образованный от ремонта квартир, можно размещать в контейнеры, установленные на контейнерных площадках. Если был капитальный ремонт квартиры, то необходимо заключить договор на вывоз строительных отходов с лицензированной компанией.

Ежегодно в поселениях Выборгского района прилагаются огромные усилия по ликвидации стихийных свалок. На эти цели администрации МО вынуждены тратить немалые средства, которые могли пойти на благоустройство. Анна Каграманян, председатель комитета охраны окружающей среды и природных ресурсов районной администрации

Так, в 2020 году на территории Выборгского района были ликвидированы 257 свалок, вывезено 11 331,5 м3 мусора. Финансовые затраты составили более 8 млн рублей. Только в Выборге отделом благоустройства районной администрации была очищена от отходов территория 54 несанкционированных свалок (5 235 м3).

Для граждан и организаций, нарушающих природоохранное законодательство, предусмотрена административная ответственность, в том числе – штраф.

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Фото: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО