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В парках и скверах Выборга проходит дезинсекция против клещей
Сегодня, 16:17
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В парках и скверах Выборга проходит дезинсекция против клещей

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График проведения полностью зависит от погоды.

С четверга, 6 августа, в Выборге начинается период дезинсекции зеленых зон – скверов и парков. Обработка от клещей будет проходить в утреннее время. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Мероприятия проведут специалисты  ООО "Центр профилактики и дезинсекции" с помощью сертифицированных средств, не представляющих угрозы для людей и животных.

Жителей просят обратить внимание, что график может меняться в связи с погодными условиями. Сейчас он выглядит следующим образом:

Напомним, что дезинсекция в Выборгском районе проходит ежегодно в весенний и летний период В этом году она началась в мае.

Ранее мы рассказали о том, что в  парке "Монрепо" завершилось обустройство топиарного сада.

Фото:  Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО

Теги: выборг, ленинрадская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей, Выборг,

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