В парках и скверах Выборга проходит дезинсекция против клещей

График проведения полностью зависит от погоды.

С четверга, 6 августа, в Выборге начинается период дезинсекции зеленых зон – скверов и парков. Обработка от клещей будет проходить в утреннее время. Об этом сообщила пресс-служба администрации Выборгского района.

Мероприятия проведут специалисты ООО "Центр профилактики и дезинсекции" с помощью сертифицированных средств, не представляющих угрозы для людей и животных.

Жителей просят обратить внимание, что график может меняться в связи с погодными условиями. Сейчас он выглядит следующим образом:

Напомним, что дезинсекция в Выборгском районе проходит ежегодно в весенний и летний период В этом году она началась в мае.

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Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО