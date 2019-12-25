Мужчину госпитализировали с ожогами ног.

В парадной жилого дома в Пушкине загорелся бездомный, рассказал Piter.tv источник в экстренных службах 26 декабря. Инцидент случился в подъезде №5 на Павловском шоссе в шестом часу вечера.

Местные жители помогли потушить загоревшегося 51-летнего бездомного, после чего спасатели передали мужчину прибывшим медикам. Его госпитализировали в НИИ имени Джанелидзе с ожогами ног 1-2 степени.

Ранее мы сообщали о том, что двух пенсионеров спасли из горящей квартиры в Вяземском переулке. Огонь уничтожил обстановку в комнате, коридоре и на балконе.

Фото: Piter.tv