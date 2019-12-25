Двух пенсионеров спасли из горящей квартиры в Вяземском переулке

Огонь уничтожил обстановку в комнате, коридоре и на балконе.

Утром 25 декабря в Петроградском районе Петербурга произошел пожар, в результате которого едва не пострадали два пенсионера. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС по городу.

Огонь разгорелся в двухкомнатной квартире дома №6 в Вяземском переулке. В жилом помещении обгорела обстановка в комнате, коридоре и на балконе. Общая площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

Из подъезда, в котором находится квартира, эвакуировали 20 человек. Из самой квартиры спасли двух пенсионеров. По предварительным данным, никто не пострадал. В 09:54 пожар был потушен.

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Фото: Piter.TV