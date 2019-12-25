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В торговом центре на Маршала Захарова произошел пожар
Сегодня, 11:01
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nadezhda_sib

В торговом центре на Маршала Захарова произошел пожар

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Никто не пострадал.

Утром 25-го декабря в Красносельском районе произошел пожар в торговом центре. На данный момент его ликвидировали, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Сообщение о возгорании в двухэтажном здании на Маршала Захарова, 21 поступило около 10 часов. Огонь охватил 16 кв. метров на втором этаже, где располагается магазин одежды. Обстановка горела по всей площади. 

Обошлось без жертв и пострадавших. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что эвакуатор насмерть сбил человека на Литейном проспекте. 

Фото из архива пресс-служба ГУ МЧС по СПб

Теги: пожар, торговый центр
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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