Эвакуатор насмерть сбил человека на Литейном проспекте

Авария произошла в пятом часу утра.

Ранним утром 25-го декабря пешеход попал под колеса транспортного средства на Литейном проспекте. Момент трагического ДТП засняли камеры видеонаблюдения.

По словам очевидцев, авария произошла недалеко от Литейного моста. На кадрах видно, как человек решил перебежать дорогу при оживленном движении автомобилей вне зоны пешеходного перехода. В результате этого на пешехода налетел эвакуатор, он скончался.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в ДТП на Университетской набережной погиб водитель "Мерседеса". Водитель врезался в Меншиковский дворец.

Видео: Piter.TV