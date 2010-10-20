В парадной доходного дома на Зверинской историческую плитку заменяют современной

Реставрация дореволюционной метлахской плитки оказалась слишком дорогой.

В парадной доходного дома Эрлиха и Эттингера на Зверинской, 18 положили новую плитку. Новая плитка заменит историческую, которую сняли после решения совета дома. Демонтаж не был согласован с остальными жильцами, что вызвало недовольство собственников.

По мнению жильцов, дореволюционную плитку сняли неаккуратно, разбив ее на мелкие части. Реставрация метлахской плитки оказалась слишком дорогой. Сейчас в парадной продолжаются ремонтные работы по замене плитки.

Доходный дом был построен по проекту архитектора Александра Эрлиха в 1910 году.

Фото и видео: Piter.tv