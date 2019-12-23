Вода разрушает доходный дом, где расположен Музей-квартира Аллилуевых. Piter.TV – с репортажем изнутри

Почти год активисты и жильцы дома пытаются получить поддержку у комитета по строительству, КГИОПа, ЗакСа и администрации Центрального района.

Активисты и жители доходного дома Шмерко, где расположен Музей-квартира Аллилуевых, обеспокоены его состоянием. У объекта культурного наследия регионального значения на 10-й Советской протекает крыша и не ремонтируется парадная.

Во время отчистки дома от наледи была пробита крыша и в музее началась протечка. Она началась и в жилых квартирах. Музей поврежден, а протечка не была должным образом устранена, судя по тому, что в на потолках до сих пор появляются подтеки. Екатерина, жительница дома

Активисты дома бьют тревогу с февраля этого года. Во время планового ремонта было повреждено множество элементов парадной. Обращения в администрацию, ЗакС, КГИОП и комитет по строительству до сих пор находятся на стадии рассмотрения.

Входная дверь застеклена, а дерево страдает от смены температур и реагентов. Оно не обработано должным образом. Также во время планового ремонта сильно были повреждены мраморные ступени: в подъезде лежали куски разбитого мрамора. Собственники сохранили их с надеждой на восстановление, однако, в один прекрасный момент мы увидели цементную заливку. Екатерина, жительница дома

В ужасном состоянии находится и черная лестница, пережившая пожар. В подъезде, соединяющем многие квартиры доходного дома, растет плесень, а из деревянных оконных рам вылезают стекла. Муниципальный депутат Мария Шпринг отмечает, что лестницу посещают множество иностранных туристов, интересующихся старинными парадными Петербурга.

Месяц назад Мария обратилась в ЖКС №3, к начальнику ПТО и главному инженеру. Там пообещали, что проблемой протекшей крыши обязательно займутся.

Главный инженер мне написал несколько дней назад, что в квартире были и, что их заливает не крыша а соседи сверху. Так же он сообщил, что крышу промажут. Но вы понимаете, что будет наледь, впереди три месяца зимы. Если непрофессионалы начнут сбивать лед, то это щели, протечки и все по кругу. Мария Шпринг, активист движения "Центральный район за комфортную среду", муниципальный депутат

Ранее мы сообщали, что Петербургские активисты подали новый иск в защиту Муринского парка.

Видео: Piter.TV