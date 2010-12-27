Петербургские активисты подали новый иск в защиту Муринского парка

На этот раз заявление отправится в городской суд Петербурга.

Петербургские защитники Муринского парка, борющиеся против застройки крупной зеленой зоны, подали еще один иск, на этот раз в городской суд Петербурга. Об этом Piter.TV сообщили сами активисты.

Участок площадью 1,8 га грозит застроить второй очередью спортивного комплекса Нова Арена застройщик ООО "Анна Нова". Густые и плотно растущие многолетние березы в парке могут исчезнуть под железобетонными плитами для строительной техники, автодорогой и другими объектами.

Активисты подчеркивают, что к моменту выдачи разрешения на строительство в минувшем апреле, часть территории значилась зоной "рекреация" по градостроительным документам. Однако после выдачи разрешения этот же участок превратился в зону "спорт". Именно этот момент активисты собираются оспаривать в городском суде, потому как в процессе в Куйбышевском районном суде обговорить тот же момент нельзя.

Ранее вице-спикер петербургского ЗакСа вступился за Муринский парк.

Фото: За сохранение Муринского парка / ВКонтакте