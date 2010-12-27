В парадной доходного дома Эрлиха-Эттингера демонтировали историческую плитку

Ремонт в парадном начали жильцы трех квартир.

В парадной доходного дома Эрлиха-Эттингера на Зверинской улице демонтировали историческую плитку. Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам петербуржцев, ремонт в парадном по собственной инициативе начали жильцы трех квартир. Других обитателей дома возмутило, что в ходе работ пострадала историческая плитка. По словам главы совета дома Кирилла Гоголинского, предприимчивые жильцы не стали собирать общественное собрание, а сразу приступили к "реставрации". Известно, что работы по демонтажу плитки согласованы с ЖКХ, но при этом оплачивают его жильцы.

Отметим, что здание доходного дома Эрлиха-Эттингера не является памятником архитектуры и культуры и не охраняется Комитетом по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры. По мнению, главы совета дома плитка тоже не является исторической.

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Фото:ivan.savchenko/instagram