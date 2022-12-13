Глава Минобороны рассказал о планах подготовки к 78-ой годовщине победы в ВОВ.

В параде на Красной площади примут участие более десяти тысяч человек. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании коллегии министерства по обороне сделал глава военного ведомства Сергей Шойгу. Чиновник пояснил, что говорит о торжественных мероприятиях, запланированных в Москве в честь 78-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Начнем рассмотрение вопроса о ходе подготовки к военному параду на Красной площади, посвященному 78-й годовщине Победы в ВОВ. В нем примут участие более 10 тысяч человек, а также 125 единиц вооружения и военной техники. Сергей Шойгу, министр по обороне РФ

Эксперт добавил, что в 2023 году военные парады пройдут в 28 городах страны, а всего в них задействованы более 55 тысяч человек. Добавим, что также ожидается присутствие порядка 1,2 тысячи единиц вооружения и военной техники. В Минобороны РФ пояснили, что народ РФ помнит уроки прошлого и истории и знает, что только сплотившись можно одолеть врага, защищать дом и детей.

США наращивают присутствие в АТР для сдерживания России и КНР, заявил Шойгу.

Фото и видео: Минобороны России