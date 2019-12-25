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В пансионе воспитанниц Следственного комитета России начался учебный год
Сегодня, 14:21
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В пансионе воспитанниц Следственного комитета России начался учебный год

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На торжественной церемонии присутствовали губернатор и председатель Следственного комитета.

В петербургском пансионе воспитанниц Следственного комитета России начался учебный год. На торжественной церемонии, посвященной Дню знаний, присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщил Смольный в четверг, 2 сентября.

По словам губернатора, пансион продолжает исторические традиции Смольного института. Для детей, оторые попали в сложную жизненную ситуацию или остались без попечения родителей, создают достойные условия.

Воспитанницы – не только будущие следователи, это продолжатели традиций города – добра, справедливости, сострадания, умения понять чужую беду, помочь человеку.

Александр Бастрыкин

Также в рамках торжественной церемонии глава Следственного комитета наградил его сотрудников, представителей исполнительной власти города и федеральных структур ведомственными медалями и благодарностями. Помимо этого возложили цветы мемориальной доске Игорю Филину – выпускнику школы, который героически погиб в Афганистане при исполнении воинского долга. 

Сейчас в пансионе обучают 136 девушек, также реализуются специальные программы для подготовки выпускниц к государственной службе в органах Следственного комитета. 

Ранее мы писали, что партия "Новые люди" предложила кардинально поменять правоохранительную систему в России.

Фото: Смольный

Теги: пансион воспитанниц следственного комитета, петербург, следственный комитет
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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