В пансионе воспитанниц Следственного комитета России начался учебный год

На торжественной церемонии присутствовали губернатор и председатель Следственного комитета.

В петербургском пансионе воспитанниц Следственного комитета России начался учебный год. На торжественной церемонии, посвященной Дню знаний, присутствовали губернатор Петербурга Александр Беглов и председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщил Смольный в четверг, 2 сентября.

По словам губернатора, пансион продолжает исторические традиции Смольного института. Для детей, оторые попали в сложную жизненную ситуацию или остались без попечения родителей, создают достойные условия.

Воспитанницы – не только будущие следователи, это продолжатели традиций города – добра, справедливости, сострадания, умения понять чужую беду, помочь человеку. Александр Бастрыкин

Также в рамках торжественной церемонии глава Следственного комитета наградил его сотрудников, представителей исполнительной власти города и федеральных структур ведомственными медалями и благодарностями. Помимо этого возложили цветы мемориальной доске Игорю Филину – выпускнику школы, который героически погиб в Афганистане при исполнении воинского долга.

Сейчас в пансионе обучают 136 девушек, также реализуются специальные программы для подготовки выпускниц к государственной службе в органах Следственного комитета.

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Фото: Смольный