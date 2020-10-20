Партия "Новые люди" предложила кардинально поменять правоохранительную систему в России

Экс-следователь по особо важным делам Руслан Калимуллин приехал в Петербург презентовать предложение по реформе правоохранительной системы. Сейчас Руслан выдвигается в депутаты Госдумы от Московской области, но до этого он почти 10 лет проработал в Следственном комитете России. В том числе был сотрудником отдела по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами в правоохранительных органах.
Как работает правоохранительная система – не только Следственный комитет, но и органы МВД, прокуратура, судебная система – я знаю изнутри. И я знаю, как эту систему поменять.
Руслан Калимуллин, кандидат в депутаты Государственной думы от партии "Новые люди"
В послужном списке Калимуллина громкие коррупционные расследования, в частности, дело полковника-миллиардера Захарченко. Поэтому именно Руслан стал соавтором блока "Безопасность и правопорядок" в программе партии "Новые люди".
Первое, мы предлагаем выбирать судей, а не назначать. Второе, мы предлагаем выбирать прокуроров и начальников УМВД. Мы предлагаем общественный контроль за правоохранительной системой, который будет выражен в наделении депутатов Государственной думы полномочиями по проведению антикоррупционных расследований.
Руслан Калимуллин, кандидат в депутаты Государственной думы от партии "Новые люди"
Среди других предложении "Новых людей" – отмена "палочной системы" для сотрудников правоохранительных органов. Это позволит органам правопорядка защищать интересы конкретных людей, а не гнаться за статистикой по возбужденным уголовным делам.
Еще одной важнейшей задачей в программе партии названо возвращение престижа и уважения к профессии полицейского.
Нужно выбрать регион, в котором можно запустить эту программу, потому что сразу же преобразовать систему во всей стране – это может быть достаточно опасно. Поэтому сегодня в рамках дискуссии мы и предложили выбрать пилотный регион, может, это будет Санкт-Петербург. И превратить программу в реальную повестку.
Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России"
Также на брифинге озвучили проблему так называемых нелегальных "наливаек" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.
Выехав на место, представители "Новых людей" смогли пообщаться с местными жителями и лично убедиться в несовершенстве существующей правоохранительной системы. Но в партии уверены: ситуацию можно изменить.
Видео: Piter.tv
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