Партия "Новые люди" предложила кардинально поменять правоохранительную систему в России

Почему важно выбирать, а не назначать судей, для чего необходимо создать систему общественного контроля и каким образом вернуть утраченное уважение к профессии полицейского. Об этом на брифинге рассказал кандидат в депутаты Государственной думы от партии "Новые люди" Руслан Калимуллин.

Экс-следователь по особо важным делам Руслан Калимуллин приехал в Петербург презентовать предложение по реформе правоохранительной системы. Сейчас Руслан выдвигается в депутаты Госдумы от Московской области, но до этого он почти 10 лет проработал в Следственном комитете России. В том числе был сотрудником отдела по расследованию преступлений, совершенных должностными лицами в правоохранительных органах.

Как работает правоохранительная система – не только Следственный комитет, но и органы МВД, прокуратура, судебная система – я знаю изнутри. И я знаю, как эту систему поменять. Руслан Калимуллин, кандидат в депутаты Государственной думы от партии "Новые люди"

В послужном списке Калимуллина громкие коррупционные расследования, в частности, дело полковника-миллиардера Захарченко. Поэтому именно Руслан стал соавтором блока "Безопасность и правопорядок" в программе партии "Новые люди".

Первое, мы предлагаем выбирать судей, а не назначать. Второе, мы предлагаем выбирать прокуроров и начальников УМВД. Мы предлагаем общественный контроль за правоохранительной системой, который будет выражен в наделении депутатов Государственной думы полномочиями по проведению антикоррупционных расследований. Руслан Калимуллин, кандидат в депутаты Государственной думы от партии "Новые люди"

Среди других предложении "Новых людей" – отмена "палочной системы" для сотрудников правоохранительных органов. Это позволит органам правопорядка защищать интересы конкретных людей, а не гнаться за статистикой по возбужденным уголовным делам.

Еще одной важнейшей задачей в программе партии названо возвращение престижа и уважения к профессии полицейского.

Нужно выбрать регион, в котором можно запустить эту программу, потому что сразу же преобразовать систему во всей стране – это может быть достаточно опасно. Поэтому сегодня в рамках дискуссии мы и предложили выбрать пилотный регион, может, это будет Санкт-Петербург. И превратить программу в реальную повестку. Дмитрий Панов, председатель Санкт-Петербургского регионального отделения "Деловой России"

Также на брифинге озвучили проблему так называемых нелегальных "наливаек" в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга.

Выехав на место, представители "Новых людей" смогли пообщаться с местными жителями и лично убедиться в несовершенстве существующей правоохранительной системы. Но в партии уверены: ситуацию можно изменить.

Видео: Piter.tv