Партия "Новые люди" не выдвинула кандидата на пост губернатора Петербурга

Голосование состоится с 6 по 8 сентября.

Партия "Новые люди" решила не выдвигать своего кандидата на выборах губернатора Петербурга. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на руководителя фракции "Новые люди" в Законодательном Собрании (ЗакСе) Дмитрия Павлова 4 июня.

Сегодня принято решение, что на выборах губернатора мы никого не выдвигаем, и это абсолютно правильно. Повторюсь – сначала надо сделать базис: чем больше наших депутатов будет представлено в муниципальных советах, тем проще нам будет в следующий раз выдвинуть своего кандидата на пост губернатора. Сейчас, мне кажется, это будет отвлечение сил и ресурсов – и временных, и материальных. Дмитрий Павлов, руководитель фракции "Новые люди" в ЗакСе Петербурга

Напомним, выборы главы города состоятся с 6 по 8 сентября 2024 года.

Ранее на Piter.TV: Мария Михайлова официально выдвинута партией "Родина" в качестве кандидата в губернаторы Петербурга.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"