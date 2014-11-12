Елена Летучая вместе с партией «Новые люди» проинспектировала ход реставрации исторических зданий Петербурга

Из жилого дома жилой дом не сделать – одно из главных противоречий в сфере реставрации и сохранения исторических зданий. Существующая законодательная база зачастую не позволяет инвесторам приспособить дом в Петербурге под современное использование. Если мы хотим спасти аварийное здание, необходим компромисс между тем, как сохранить его и дать новый функционал.
Дмитрий Павлов, лидер партии "Новые люди" в Санкт-Петербурге:
Хотелось, чтобы была градация налога на недвижимость. Сейчас платишь что 5 тысяч за метр коммерческой современной недвижимости, что за историческое – одинаково. Мы видим, что инвесторы неохотно идут на реконструкцию. Поэтому город должен через экспертное мнение выработать подходящие условия для привлечения частных инвесторов.
Облик города напрямую связан с туристическим потенциалом. Поэтому представители партии "Новые люди" предложили ввести туристический сбор, который бы напрямую финансировал реставрацию исторических зданий.
Дмитрий Павлов, лидер партии "Новые люди" в Санкт-Петербурге:
Так как Санкт-Петербург является мировой жемчужиной, и мы видим, что масса туристов приезжает, у нас есть предложение сделать туристический сбор, у нас идет полемика.
Елена Летучая, общественный деятель, сторонница партии "Новые люди":
Мы спорим потому что нужно еще и русских туристов облагать. А я говорю, что хорошо бы иностранцев облагать, а русских – нет. Пускай наше достояние будет нашим людям доступно.
Дмитрий Павлов, лидер партии "Новые люди" в Санкт-Петербурге:
Во всяком случае, если будет туристический сбор, то он должен идти прозрачно именно на те фасады, которыми гордится Санкт-Петербург.
Вместе с представителями партии "Новые люди" Елена Летучая посетила усадьбу Кокорева, где уже полтора месяца идут реставрационные работы. Также телеведущая осмотрела разрушающийся императорский вокзал в Пушкине - объект культурного наследия федерального значения – который еще только ждет своего инвестора. Законодательные изменения, привлекательные новые условия для инвесторов и готовность жителей к преображению своих домов – вот что по мнению Елены Летучей сможет переломить ситуацию в вопросах восстановления исторического наследия.
Елена Летучая, общественный деятель, сторонница партии "Новые люди":
Нужно мотивировать и создавать правильный климат для людей, для жителей, не только для туристов. Потому что, как я поняла, и жители города, и многие другие люди, которые видят частного инвестора, покупающего здание и имеющего хорошие намерения, чтобы это здание отреставрировать и дальше вести какую-то коммерческую деятельность, к таким людям отношение не очень хорошее, и я считаю, это неправильно.
Дмитрий Павлов, лидер партии "Новые люди" в Санкт-Петербурге:
Важно оставить большую часть налогов в регионе, которые город мог бы использовать на сохранение исторического центра, на сохранение того Санкт-Петербурга, который достался нам от наших предков, и мы должны его передать будущему поколению.
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