В память о Борисе Стругацком в Петербурге установят мемориальную доску

На пересечении улиц Победы и Варшавской уже установлен временный вариант доски.

В понедельник, 28 сентября, стало известно о том, что в Северной столице намерены установить мемориальную доску в память о Борисе Стругацком. Известно, что на пересечении улиц Победы и Варшавской уже установлен временный вариант доски.

Табличка должна была там появиться до февраля этого года. Однако работы отложены из-за пандемии коронавируса.

Стругаций Борис Натанович – советский и российский писатель, сценарист, переводчик. Родился в Ленинграде 15 апреля 1933 года. В 1955 году окончил механико-математический факультет Ленинградского (ныне Санкт-Петербургского) государственного университета по специальности "звездный астроном". С 1957 года в течение более 30 лет Борис Стругацкий сочинял в соавторстве с братом, Аркадием Стругацким.

Ранее мы сообщали о том, что облик фасадов арены-преемницы СКК выберут в ходе конкурса.

Фото:vk.com/strugatskie