Такая ситуация может возникнуть, если результаты на избирательных участках окажутся спорными.

В палате представителей США заявили о готовности определить исход выборов. Об этом рассказала спикер Нэнси Пелоси в интервью радиостанции NPR.

Она отмечает, что такая ситуация может возникнуть, если результаты на избирательных участках окажутся спорными.

Мы понимаем, что такое закон и главенствующая роль Конгресса и особенно палаты представителей. Нэнси Пелоси, спикер палаты представителей

По её мнению, спорная ситуация может возникнуть по вине нынешнего президента страны Дональда Трампа, который "своими действиями показывает, что не уважает Конституцию, честные выборы и демократию".

Ранее Трамп назвал "главных неудачников" в случае победы Байдена на выборах.

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