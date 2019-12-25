Трамп назвал "главных неудачников" в случае победы Байдена на выборах

Политик уверен, что СМИ пожалеют, если на выборах победит Байден.

Дональд Трамп назвал "главных неудачников" в случае победы Джо Байдена на выборах. Об этом глава Белого дома заявил избирателям во время митинга в Мичигане.

Вы можете себе представить, если Байден будет президентом? Главными неудачниками будет фейк медиа Дональд Трамп, президент США

Политик уточнил, что местные СМИ контролируют кандидата на пост нового руководителя США, а также знают о том, что Джо Байден будет всегда делать то, что хотят журналисты. По словам Трампа, в случае победы его оппонента, рейтинги New York Times, Washington Post быстро обрушатся. Трамп уверен, что после этого СМИ поймут, что совершили большую ошибку из-за того, что у власти не находится Трамп.

Напомним, что президентские выборы в США запланированы на 3 ноября. В рядах штатов уже ведется досрочное голосование. Кандидатами на должность являются действующий глава Белого дома Дональд Трамп и Джо Байден.

Трамп в последнее воскресенье перед выборами провел сразу пять митингов за день.

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