Во Флориде, самом южном штате из воскресного маршрута, Трамп выступал уже в пиджаке.

Президент США Дональд Трамп в последнее воскресенье перед выборами провел сразу пять митингов за день. Они состоялись в Мичигане, Айове, Северной Каролине, Джорджии и Флориде.

С севера на юг президент перемещался на самолёте. В Мичигане во время выступления Трампа шёл снег, из-за которого Трамп был вынужден попросить у кого-нибудь из присутствующих пальто, потому что его одежда явно не подходила под погоду.

Во Флориде, самом южном штате из воскресного маршрута, Трамп выступал уже в пиджаке.

В понедельник, 2 ноября, в графике Дональда Трампа также запланировано пять предвыборных митингов в разных штатах.

Ранее Байден заявил, что Трампу не удастся украсть выборы.

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