В озере парка Интернационалистов утонула женщина

Тело погибшей было в 10 метрах от берега.

Около семи часов вечера в пятницу, 25 июня, в полицию поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере на проспекте Славы, передает источник в правоохранительных органах.

В озере парка Интернационалистов в десяти метрах от берега обнаружили труп женщины. Изначально поступила информация о погибшем мужчине, однако спасатели, которые вытащили тело, уточнили, что погибла 41-летняя женщина. Ее муж был на месте. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия.

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Фото: Википедия