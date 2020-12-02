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В озере парка Интернационалистов утонула женщина
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В озере парка Интернационалистов утонула женщина

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Тело погибшей было в 10 метрах от берега.

Около семи часов вечера в пятницу, 25 июня, в полицию поступило сообщение об утонувшем мужчине в озере на проспекте Славы, передает источник в правоохранительных органах. 

В озере парка Интернационалистов в десяти метрах от берега обнаружили труп женщины. Изначально поступила информация о погибшем мужчине, однако спасатели, которые вытащили тело, уточнили, что погибла 41-летняя женщина. Ее муж был на месте. Сотрудники полиции выясняют обстоятельства происшествия. 

Ранее мы писали, что в пожаре в Гатчине сгорел человек.

Фото: Википедия

Теги: парк интернационалистов, утонул в озере
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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