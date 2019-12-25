Ценные породы рыб заселят в озера в Купчино

Рыбачить здесь можно будет только спустя несколько месяцев, чтобы рыбы выросли.

Группа меценатов планирует выпустить в озера парка Героев-Пожарных в Купчино несколько пород рыб. Заселение состоится 27 августа в 14:00, пишет Peterburg2.

В озера выпустят молодых бершов, чопов, густер, карпов, карасей, голавлей и язей. Во время периода адаптации рыб будут кормить и следить за их уровнем жизни. Зимой во льду сделают проруби, чтобы в воду поступал кислород.

Рыбачить на этих озерах можно будет только спустя несколько месяцев, после заселения рыб. Им нужно дать время для того, чтобы вырасти.

Ранее специалисты объяснили причины гибели рыбы в Финском заливе.

Фото: pexels.com