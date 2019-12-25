В отношении "любительницы пороха" из Петербурга завели уголовное дело

Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения.

В отношении 40-летней "любительницы пороха" из Петербурга завели уголовное дело по статье "Хулиганство". Об этом 28 ноября Piter.tv сообщили в СК по Петербургу.

По данным Следкома, выпившая женщина в комнате для переодевания детского спортивного клуба на проспекте Ударников пыталась поджечь зажигалкой металлическую банку, в которой находился порох. Причем это проходило в присутствии несовершеннолетних детей, сообщили в СК.

Осуществить задуманное женщине не удалось, так как родители несовершеннолетних вызвали сотрудников полиции. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении обвинения женщине.

Ранее мы сообщали о том, что петербурженка попыталась поджечь порох в детском клубе "Кедр" на проспекте Ударников в Красногвардейском районе города. Женщина, которая попыталась поджечь банку с порохом, задержана.

Накануне вечером неадекватная женщина пришла с банкой пороха и пыталась её поджечь. В урне у входа в здание полицейские нашли банку с надписью "Бездымный охотничий порох „Сокол"". Прошел час, а безработную 40-летнюю женщину задержали у дома № 17 по проспекту Ударников по подозрению в нарушении общественного порядка. Ее доставили в полицию и составили административный протокол, поместив в изолятор.

Фото: Piter.tv