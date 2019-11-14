В отношении главреда The Insider* возбудили дело о клевете

При обыске в его квартире следователи изъяли флешку, компьютер и игрушечного робота.

Против главного редактора The Insider* (*СМИ признано иноагентом на территории РФ) Романа Доброхотова возбудили уголовное дело о клевете на нидерландского журналиста Макса ван дер Верффа. Об этом пишет "РИА Новости" со ссылкой на адвоката нидерландца.

Речь идет о публикации в российском интернет-издании, в котором говорится о том, что Минобороны РФ "сливает" через ван дер Веффа данные о малайзийском "Боинге", сбитом под Донецком в 2014 году.

В московской полиции уточнили, что дело было заведено еще весной текущего года. Нарушение статьи "Клевета" предусматривает до двух лет лишения свободы.

В рамках уголовного дела в квартире Доброхотова проходит обыск. Сотрудники СК РФ изъяли у главреда флешку, компьютер и игрушечного робота.

Напомним, малайзийский "Боинг", который осуществлял рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение под Донецком летом 2014 года. На борту находились около 300 человек. Все они погибли. Следственная группа утверждает, что воздушное судно сбили из зенитно-ракетного комплекса "Бук", который принадлежит 53-й зенитной ракетной бригаде ВС РФ из Курска. В России отвергают это. В Генеральной прокуратуре РФ заявляют, что у ведомства имеются доказательства о причастности к запуску ракеты военнослужащих ВСУ.

Ранее главред "Проекта" Баданин стал подозреваемым по делу о клевете на бизнесмена Трабера.

Видео: Telegram / Телеканал Дождь