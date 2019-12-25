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Главред "Проекта" Баданин стал подозреваемым по делу о клевете на бизнесмена Трабера
Сегодня, 12:35
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Главред "Проекта" Баданин стал подозреваемым по делу о клевете на бизнесмена Трабера

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Журналист проходит фигурантом по делу из-за материала телеканала "Дождь", вышедшем в 2017 году.

Главный редактор "Проекта" Роман Баданин стал подозреваемым по делу о клевете на российского бизнесмена Ильи Трабера. Об этом журналистам ТАСС сообщила директор Центра защиты прав СМИ (организация, признанная Минюстом России НКО-иноагентом) Галина Арапова. Известно, что Центр будет оказывать юридическую поддержку журналисту, в доме которого утром 29 июня прошел обыск. 

Из постановления на проведение обыска у Баданина стало ясно, что дело возбуждено по ст. 128.1 УК РФ ("Клевета") из-за материала, вышедшего на телеканале "Дождь"

Галина Арапова, глава Центра защиты прав СМИ

Напомним, что материал телеканала был направлен против петербургского предпринимателя Ильи Трабера. Публикация вышла в 2017 году. 

Фото: Piter.tv

Теги: илья трабер, клевета, проект, роман баданин
Категории: Новости России, Криминальные происшествия, Происшествия, Лента новостей, Тема дня,

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