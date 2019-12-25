Также обыск проводится в квартире журналистки Марии Жолобовой.

К главреду "Проекта" пришла полиция. Ранее аналогичные мероприятия произошли с журналисткой Марией Жолобовой. Об этом издание сообщило в собственном Telegram-аккаунте. В настоящее время неизвестно с чем связан приезд правоохранительных органов к журналисту. Коллеги Романа Баданина (бывшего главного редактора телеканала "Дождь") рассказали, что в квартире представителя СМИ ведется обыск.

Проект" напомнил, что 29 июня планировал выпустить расследование Марии Жолобовой про главу МВД Владимира Колокольцева. Журналистка ранее также работала на "Дожде". Она известна своими резонансными проектами, в частности, о главе Чечни Рамзане Кадырове.

В анонсе нового расследования "Проекта" о Колокольцеве упоминался тот момент, что сестра супруги главы МВД РФ (Зоя Бердичевская) стала владелицей особняка по Рублево-Успенском шоссе сразу после того, как Владимир Колокольцев возглавил ведомство в 2012 году. Стоимость дома журналисты оценили в 200 млн рублей. Источник из "Проекта" заявил о том, что формальным владельцем дома является сын Бердичевской.

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Фото: Вконтакте/"Проект"