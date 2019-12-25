В Москве задержали муниципального депутата Кетеван Хараидзе

РБК: в квартире политика прошел обыск.

В Москве задержали муниципального депутата по Тверскому району Кетеван Хараидзе. Об этом журналистам РБК сообщила глава штаба политика Екатерина Успенская. Женщина объяснила, что вечером 17 июня к народной избраннице пришли следователи, а также оперуполномоченные. С собой у представителей закона было постановление о проведении обыска. При этом сотрудница не знает, что именно искали у парламентария, так как обвинений предъявлено не было. По ее словам, надзорные ведомства заявили, что Хараидзе проходит по делу в качестве свидетеля.

После проведения следственных мероприятий они хотели забрать Кети, но без повестки она отказалась уезжать. Они настолько ее убедили, что ей только расписаться, когда она приоткрыла дверь, они вломились и схватили ее. Екатерина Успенская, начальника штаба

В штабе добавили, что на протяжении всей ночи депутат находилась в Следственном комитете. К ней пустили адвоката только к семи часам утра. Успенская пояснила, что накануне депутат делала прививку от коронавируса, поэтому плохо себя чувствует. В СК ей якобы не дали воды, а также ничего другого до того момента, пока не приехал новый следователь.

В ОВД-Инфо уточнили, что у депутата изъят во время обыска смартфон, компьютер и две банкноты с номиналов в пять тысяч рублей. Эксперты привели информацию со слов соседки Варвары Горностаевой. Хараидзе утверждает, что не клала в карман пальто эти купюры.

Петербургского депутата Максима Резника задержали после обысков.

Фото: Piter.tv