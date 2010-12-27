Дебошир с ножом на "Мерседесе" пойдет под суд

За ранение попутчика на мужчину завели уголовное дело.

В среду, 4 декабря, петербургские полицейские задержали 29-летнего автомобильного дебошира, сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Как выяснилось, в тот день около 21.00 мужчина, передвигающийся на своем "Мерседесе", повздорил с водителем "Фольксвагена Поло". Потасовка привела к тому, что зачинщик ранил своего оппонента ножом, владельца "Фольксвагена" госпитализировали в состоянии средней тяжести.

Хулигана задержали и завели на него уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Тем временем, на Кубани муж зарезал жену и тещу и ранил 2-летнюю дочь.

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