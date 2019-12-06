На Кубани муж зарезал жену и тещу и ранил 2-летнюю дочь

Мужчина нанес женщине около 40 ударов ножом, теще около 25.

В Краснодарском крае 42-летний мужчина жестоко расправился со своей женой и тещей и ранил маленькую дочь.

Установлено, что 37-летняя женщина проживала вместе со своей 66-летней матерью и детьми в хуторе Южном Крымского района, а ее супруг проживал в Абинском районе. Мужчина был в постоянном конфликте с тещей на бытовой почве. 4 декабря подозреваемый приехал домой к родственникам и в очередной раз поругался с тещей, после чего уехал к себе домой. В ночь на 5 декабря мужчина вернулся, вооружившись ножом.

Муж нанес спящей жене около 40 ударов ножом, теща пыталась спастись и выбежала на улицу. Мужчина нагнал ее у калитки, где закончил свое дело. На теле пожилой женщины около 25 ножевых ранений. Также он нанес 3 проникающих ранения своей 2-летней дочке в область предплечья и живота. Обе женщины от полученных ранений скончались на месте.

После содеянного мужчина забрал детей 2 и 7 лет и уехал домой. Уже утром 5 декабря мужчина пришел в полицию и сознался в содеянном. На первом допросе задержанный сказал, что раскаивается в содеянном. Дети доставлены в больницу, их жизням ничего не угрожает. Решается вопрос, где будут дальше жить дети.

С мужчиной в настоящее время проводятся следственные действия. В ближайшее время следователь намерен обратиться в суд с ходатайством об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования следственными органами также будет дана юридическая оценка действиям подозреваемого, в части причинения телесных повреждений ребенку. СУ СК РФ по Краснодарскому краю

Расследование уголовного дела продолжается.

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