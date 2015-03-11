Бывшая воспитательница петербургского детсада стала фигурантом дела об истязании ребенка

Женщина хватала пятилетнюю воспитанницу за шею, волосы и ухо.

Бывшая воспитательница детского сада Красногвардейского района Петербурга попала под уголовное дело об истязании ребенка. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры города, ведомство провело в отношении женщины проверку после обращения матери пятилетней воспитанницы садика.

Установлено, что воспитатель применяла недопустимые методы воспитания в отношении девочки: хватала ее за шею, тянула за волосы и ухо. Воспитанница страдала физически и психологически и даже получила несколько кровоподтеков. Прокуратура направила материалы проверки следователям, те возбудили и начали расследовать уголовное дело в отношении уволенной из садика сотрудницы. Кроме того, по представлению прокуратуры к дисциплинарной ответственности привлекли еще три должностных лица детского сада.

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Фото: Piter.TV