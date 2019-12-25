Цена полной базы — 0,3 биткойна.

В открытом доступе оказалась база данных российских автовладельцев. Об этом сообщает газета "Ведомости".

Базу выставили на продажу на одном из форумов даркнета. Описание содержит данные 129 миллионов авто — о месте регистрации, марке и модели машины, даты первой и последующих регистраций.

Мошенники заявляют, что за дополнительную плату смогут предоставить данные о владельцах авто — адрес, ФИО, дату рождения, паспортные данные. Также они могут предоставить данные ИНН, если автомобиль зарегистрирован на юридическое лицо.

Цена полной базы — 0,3 биткойна. Это 205 тысяч рублей. За полтора биткойна — чуть больше миллиона рублей - базу можно получить в эксклюзивное пользование.

Ранее мошенники запустили фейковые сервисы для выплаты государственых пособий на детей.