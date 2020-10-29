Все жертвы были обезглавлены на территории отеля "Амарула".

В освобожденном от террористов городе Палма в Мозамбике обнаружили 12 тел иностранцев. Об этом сообщили местные журналисты. Они полагают, что погибшими являются иностранцы, которые работали на строительстве объекта французской энергетической группы Total. В эфире государственного телевидения уточнили, что захоронение найдено во дворе отеля "Амарула", в котором постояльцы пытались укрыться во время штурма города боевиками.

Это были белые люди, 12 белых людей. Все они иностранцы. Я не знаю их гражданства, но это были белые. У них были связаны руки, всем отрубили голову. местный житель

Напомним, что президент Мозамбика Филипе Ньюси в телевизионном выступлении объявил о том, что вооруженные силы страны атаковали террористов Боевики были изгнаны из населенного пункта, который был им захвачен раньше. Во время боестолкновений иностранные граждане пытались спастись в гостинице. Некоторые предприняли попытку вырваться оттуда. Было известно о семи погибших, включая одного южноафриканца.

ВКС России за 24 часа нанесли более 90 ракетно-бомбовых ударов по джихадистам в Сирии.

Видео: YT / Reuters