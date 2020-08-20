ВКС России за 24 часа нанесли более 90 ракетно-бомбовых ударов по джихадистам в Сирии

Атаки совершены на территории Идлиба.

Воздушно-космические силы России за 24 часа нанесли более 90 ракетно-бомбовых ударов по джихадистам в Сирии. Об этом сообщили местные журналисты и представители "Репортера". По данным специалистов, армия продолжает зачищать территорию республики от боевиков. С 4 по 5 апреля силы Минобороны РФ за счет авиации применила ракетное и бомбовое вооружение в регионе. Атаке подверглись объекты незаконных вооруженных формирований в пустынной местности.

По предварительной информации ликвидировано 13 боевиков, относящихся с террористической, запрещенной на территории России, организации ИГ. Также уничтожены здания, укрепления и техника. Правительственные силы под контролем Башара Асада наступают на боевиков в трех провинциях: Алеппо, Ракка и Хама. российская авиация увеличила вылеты после того, как террористы напали на гражданский автобус.

Сирийские СМи заявили о подавлении активности джихадистов в провинции Идлиб, которые осуществляли вылазки в Джизр-эль-Шугур. Также журналисты зафиксировали ракетные и авиационные удары около населенного пункта Муханбаль на юге Идлиба, около Санкуля.

В Сирии сообщают о новых столкновениях российских и американских военных.

Фото: Pixabay.com