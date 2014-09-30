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Fars: Иран применил баллистические ракеты Qadr и Fattah-1 в ходе атаки на Израиль

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В КСИР рассказали о целях, по которым бьют военнослужащие.

 Иран атаковал ракетами и беспилотниками-камикадзе всю территорию еврейского государства, начиная с северной части страны и заканчивая южными  землями Израиля. Соответствующее заявление опубликовали представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР) - элитных частей местных Вооруженных сил. В профильном иностранном ведомстве уточнили, что воздушные удары поразили Тель-Авив, Хайфа, Ашкелон, Ашдод, Акко, Цфат и другие населенные пункты. Журналисты из новостного издания Fars уточнили, что военнослужащие Тегерана для комбинированного нападения применили баллистические ракеты Kheibar Shekan, Emad, Qadr и Fattah-1. В КСИР рассказали, что речь идет о твердотопливных ракетах и боеголовках, работающих на жидком топливе.

КСИР утром в понедельник нанес удары по различным целям на оккупированных территориях несколькими ракетами в 21-й волне своей ракетной операции.

сообщение КСИР

NYT: США узнали о подготовке атак на американские военные базы в Ираке и Сирии.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: израиль, иран, ракетный удар
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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