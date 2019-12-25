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В особняке на Большой Морской сделают бизнес-центр
Сегодня, 15:58
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В особняке на Большой Морской сделают бизнес-центр

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Здание выкупил холдинг "Империя".

Особняк, располагающийся по адресу Большая Морская улица, 32, в Петербурге выкупил холдинг "Империя". Седьмая по счету покупка обошлась компании примерно в 450 миллионов рублей, передает "Коммерсант".

Здание хотят переоборудовать под бизнес-центр. Особняк планируют усовершенствовать, сохранив исторические элементы, поскольку он имеет статус объекта культурного наследия федерального значения. Все работы по приспособлению здания под офисы должны завершить к концу текущего года. Общая площадь центра составит 2,5 тысячи "квадратов".

Отметим, ранее "Империя" приобрела 4 здания у "Ростелекома" и два – у группы ВТБ.

Ранее мы писали, что в "Последнем адресе" ответили на претензии несогласных с установкой табличек жертвам политических репрессий.

Фото: citywalls.ru

Теги: большая морская, недвижимость, холдинг империя
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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