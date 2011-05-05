В особняке Столыпиных завершили установку временной кровли

К вечеру воскресенья также восстановили отопление и холодное водоснабжение. Квартиры находятся на просушке.

В воскресенье, 24 октября, стало известно, что завершились работы по установке временной кровли в особняке Столыпиных на Гагаринской улице. Об этом сообщили в Telegram-канале "Центр. Новости"

О завершении работ сообщили вечером в 21:51. Кроме этого, восстановлено отопление и холодное водоснабжение. На данный момент квартиры находятся на просушке.

Напомним, в ночь на воскресенье, 24 октября, в Центральном районе Петербурга пожарные почти два часа тушили пожар в особняке Столыпиных. Пламя распространилось по площади 20 квадратных метров. В 5:39 возгорание ликвидировали 50 пожарных специалистов. По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее Piter.tv сообщал, что на проспекте Чернышевского загорелась крыша дома.

Фото: Piter.tv