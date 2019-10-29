На проспекте Чернышевского загорелась крыша дома

Информации о пострадавших не поступало.

В воскресенье, 24 октября, загорелась кровля дома на проспекте Чернышевского. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Петербурга.

На пульт спасателей информация о пожаре поступила вечером в 20:35. по данным МЧС, в четырехэтажном доме №17 горела кровля на площади 6 кв.метров. Информации о пострадавших не поступало.

Полностью ликвидировать огонь удалось в 21:15, над этим работали 19 пожарных и 4 единицы техники.

Ранее в кирпичном доме на Маршала Блюхера горело 40 квадратных метров мусора.

Фото: Piter.tv