На проспекте Чернышевского горела крыша

Огонь распространился по площади 14 "квадратов".

В Центральном районе сегодня утром, 19 марта, произошел пожар. На проспекте Чернышевского в доме №17 вспыхнула кровля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 4:29. Пламя охватило 14 квадратных метров.

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили здание за час. В 5:29 ликвидировали пожар.

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что во время утечки газа в частной школе Петербурга пострадал подросток.

Фото: Piter.tv