На проспекте Чернышевского горела крыша

В Центральном районе сегодня утром, 19 марта, произошел пожар. На проспекте Чернышевского в доме №17 вспыхнула кровля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу.
Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 4:29. Пламя охватило 14 квадратных метров.
На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили здание за час. В 5:29 ликвидировали пожар.
По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.
Ранее мы писали, что во время утечки газа в частной школе Петербурга пострадал подросток.
Фото: Piter.tv
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