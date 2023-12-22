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На проспекте Чернышевского горела крыша
Сегодня, 9:05
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На проспекте Чернышевского горела крыша

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Огонь распространился по площади 14 "квадратов".

В Центральном районе сегодня утром, 19 марта, произошел пожар. На проспекте Чернышевского в доме №17 вспыхнула кровля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Петербургу. 

Сигнал о возгорании поступил на пульт диспетчера в 4:29. Пламя охватило 14 квадратных метров. 

На место случившегося прибыли 15 спасателей и три спецмашины. Они потушили здание за час. В 5:29 ликвидировали пожар. 

По предварительным данным, никто не пострадал. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что во время утечки газа в частной школе Петербурга пострадал подросток.

Фото: Piter.tv

 

Теги: горела крыша, мчс, пожарные, проспект чернышевского, спасатели
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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