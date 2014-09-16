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В кирпичном доме на Маршала Блюхера горело 40 квадратных метров мусора
Сегодня, 19:39
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В кирпичном доме на Маршала Блюхера горело 40 квадратных метров мусора

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Информации о пострадавших не поступало. 

В Красногвардейском районе Петербурга на проспекте Маршала Блюхера в  дом №78 начался пожар. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Петербургу. 

По данным ведомства, информация о пожаре поступила на пульт спасателей в 17:56. Сообщается, что в кирпичном бесхозном строении, площадь которого составляет 20х20 метров, загорелся мусор на площади 40 квадратных метров. 

В тушении огня участвовали 10 пожарных и 2 спецмашины. Пожар удалось полностью  ликвидировать в 18:34. Информации о пострадавших не поступало. 

Ранее мы публиковали видео полыхающих бытовок в Лавриках. 

Фото: Piter.tv
 

Теги: маршала блюхера пожар, мусор, огонь
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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